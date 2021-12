Norse Atlantic Airways reçoit son certificat de transporteur aérien

Norse Atlantic Airways termine l'année en beauté. La start-up vient d'obtenir son certificat de transporteur aérien de la part des autorités norvégiennes de l'aviation civile. Elle peut donc sereinement continuer de préparer le lancement de ses opérations.



Le début des vols est actuellement prévu pour le printemps 2022. La compagnie souhaite se lancer sur les liaisons transatlantiques, entre l'Europe (initialement Oslo) et les Etats-Unis.



Parmi les destinations envisagées se comptent notamment New York, la Floride, Paris et Londres.



Norse Atlantic Airways compte exploiter une flotte constituée de quinze Boeing 787. Elle a conclu des accords avec plusieurs sociétés pour intégrer douze 787-9 et trois 787-8. Le premier d'entre eux, un 787-9 ayant appartenu à Norwegian, a été réceptionné le 20 décembre.



(Photo © Norse Atlantic Airways)