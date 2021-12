Norse Atlantic Airways reçoit son 1er Boeing 787

Norse Atlantic Airways a célébré la livraison de son premier appareil, un Boeing 787-9. L'appareil a atterri à Oslo après un vol en provenance de Varsovie, où il était stocké.



La compagnie norvégienne prévoit de le mettre en service au printemps 2022, lorsqu'elle lancera ses opérations, sur le réseau transatlantique.



Le Dreamliner a été acquis en leasing auprès de BOC Aviation. Portant l'immatriculation LN-FNB et baptisé Rondane (du nom d'un parc national norvégien), il était entré en service en 2019 auprès du groupe Norwegian.



Norse Atlantic Airways prévoit d'exploiter une flotte composée de douze 787-9 et trois 787-8. Tous seront initialement basés à Oslo. Les premières destinations seront New York, Fort Lauderdale et Los Angeles.



