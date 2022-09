Norse Atlantic Airways obtient son certificat de transporteur et sa licence britanniques

L'autorité britannique de l'aviation civile a octroyé son certificat de transporteur aérien et sa licence opérationnelle à Norse Atlantic Airways, permettant à la compagnie d'opérer des vols au départ du Royaume-Uni.



Cette étape était un élément essentiel de sa stratégie dès la naissance de la compagnie en 2021. Norse Atlantic Airways souhaite en effet se positionner sur le marché transatlantique au départ de Londres Gatwick à partir de la saison été 2023.



Pour cela, elle va recruter localement ses équipages et est en contact avec le syndicat de pilotes britannique BALPA et les syndicats de PNC Unite et AFA.



La compagnie est désormais détentrice de deux CTA, le premier étant norvégien.



(Photo © Norse Atlantic Airways)