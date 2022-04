Norse Atlantic Airways loue quatre de ses Boeing 787 à Air Europa

Norse Atlantic Airways et Air Europa ont conclu un accord selon lequel la compagnie norvégienne va sous-louer quatre Boeing 787 à la compagnie espagnole.



L'accord porte sur deux 787-8 et deux 787-9, qui seront remis à Air Europa d'ici le mois de juin. Il a une validité de dix-huit mois.



« Cet accord de sous-location avec Air Europa offre une occasion unique de générer un flux de trésorerie positif avec des avions que nous n'avions pas prévu d'utiliser à plein dans notre phase de démarrage », explique Bjorn Tore Larsen, le PDG de Norse.



Les projets de la start-up ne sont pas modifiés outre mesure : elle mettra ses billets en vente à la fin du mois pour débuter ses opérations au mois de juin. Elle envisage de réaliser des vols transatlantiques et de desservir Oslo, Paris, Londres, New York, Los Angeles et la Floride.



(Photo © Norse Atlantic Airways)