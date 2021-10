Norse Atlantic Airways lance le Mobile Logbook de Boeing

(MRO Europe 2021) Norse Atlantic Airways a signé un accord avec Boeing portant sur la fourniture d'un ensemble de services numériques. La compagnie norvégienne devient ainsi le client de lancement du Mobile Logbook de l'avionneur.



Ce Boeing Mobile Logbook est une application qui permet à la compagnie de se passer de carnets de bord papier et qui peut être utilisée sur des appareils Boeing ou non. En numérisant les données, celles-ci sont plus faciles d'accès pour les équipages et le personnel de maintenance, améliorant l'efficacité.



Par Ailleurs, Norse Atlantic Airways a également souscrit aux services Software Distribution Manager et Maintenance Performance Toolbox. Le premier assure le transfert sécurisé de données opérationnelles vers et depuis l'avion. Le second est une solution de gestion des documents techniques des avions et des moteurs.



Norse Atlantic Airways prévoit d'exploiter une quinzaine de 787 et de débuter ses opérations à la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre 2022.



(Photo © Boeing)