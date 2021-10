Norman Liu prend la présidence de NAC, toujours fortement impacté par la crise touchant l'aviation régionale

Norman Liu ne prendra pas de retraite. Après plus de 40 ans de carrière dans la finance et l'aéronautique, il vient d'être nommé président de Nordic Aviation Capital (NAC) avec effet immédiat. Pour rappel, Norman Liu à été président de GECAS entre 2009 et 2016. Il a également été conseillé principal d'ICBC Leasing ces dernières années.



NAC est le plus important loueur d'avions régionaux au monde, avec un portefeuille de près de 500 appareils (ATR 42, ATR 72, De Havilland Dash 8, Mitsubishi CRJ900/1000, Airbus A220 et E-Jets d'Embraer).



Le loueur danois a été durement impacté par la crise liée à la pandémie, avec plus d'une centaine d'étalements de paiements de baux vis-à-vis de 25 clients sur sa dernière année fiscale clôturée le 30 juin. Ses recettes de location d'appareils ont baissé de 15% en un an, à 642 millions de dollars. Ses actifs ont également été fortement dépréciés compte tenu des conditions de marché, avec une perte comptable de 2,364 milliards de dollars.



Nordic Aviation Capital constate cependant une nette amélioration ces derniers mois, avec notamment 14 livraisons dans toutes les régions, améliorant ainsi les chiffres de 2019 de plus de 50 %. Les prolongations de bail sont également en hausse de 45 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2019.