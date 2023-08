Nordica se restructure

Nordic Aviation Group (Nordica) a lancé une procédure de restructuration de ses activités le 1er août, avec le concours du cabinet international de conseil en aviation Knighthood Global. Cette procédure devrait durer six mois.



« Au cours des derniers mois, la situation économique de Nordica s'est fortement détériorée et les revenus de l'entreprise se sont avérés considérablement inférieurs aux prévisions. Par ailleurs, les coûts dépassent largement les recettes », explique David O'Brock, président du conseil de surveillance du groupe Nordic Aviation.



Nordica souffre de l'environnement dans lequel évolue le secteur, avec les retards de livraisons, les pénuries de main d'oeuvre et d'équipement et l'augmentation générale des coûts. Mais elle reconnaît avoir également adopté une stratégie d'expansion trop optimiste qui a pesé trop lourd sur ses finances.



Le groupe s'attend à enregistrer une perte de 7,2 millions d'euros sur le premier semestre de 2023 (pour un chiffre d'affaires de 54,9 millions d'euros).



Son PDG, Jan Palmer, a présenté sa démission, qui a été approuvée la semaine dernière. Il est remplacé de façon temporaire par Remco Althuis, responsable de l'équipe de conseil en redressement.



(Photo © Nordica)