Nominations chez Boeing

Boeing annonce la nomination de Ted Colbert au poste de président-directeur général de la division Défense, Espace et Sécurité (BDS). Il succède à Leanne Caret, qui a décidé de prendre sa retraite après près de 35 années au sein des équipes de l'avionneur américain.



Ted Colbert était précédemment président-directeur général de l'activité Services. Il sera lui-même remplacé à ce poste par Stephanie Pope.



Elle est actuellement directrice financière de Boeing Avions commerciaux (BCA) mais elle avait déjà travaillé au sein de l'activité Services, déjà comme directrice financière, à sa création en 2017.



Ted Colbert et Stephanie Pope entreront en fonction le 1er avril. Leanne Caret sera vice-présidente exécutive et conseillère principale auprès de Dave Calhoun, PDG de Boeing, durant quelques mois, le temps d'accompagner la transition.



