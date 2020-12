Nombre de passagers en baisse de 68,8% au troisième trimestre pour l'UAF

L'Union des aéroports français (UAF) a publié le bilan des plateformes aéroportuaires pour le troisième trimestre. Il témoigne d'une baisse de 68,8% du nombre de passagers en France, avec 19,37 millions de voyageurs sur la période. Cela représente une petite amélioration en raison de la présence des vacances d'été.



Les aéroports parisiens sont les plus touchés par la baisse de trafic (-73,5%), étant plus exposés au trafic international. Au contraire, les aéroports régionaux ont mieux résisté (-48,7%), portés par les départs en vacances en France et le trafic VFR.



C'est en effet ce type de trafic transversal, entre les régions, qui subit le moins la crise sur la période, avec une baisse limitée à 30% (contre -46,2% vers l'Outre-mer ou -79,2% vers l'international).



Enfin, le nombre de mouvements a été réduit de moitié, avec une chute de 54,9% à 231 000 décollages.