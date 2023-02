Nok Air utilise désormais pleinement la solution Envision de Rusada

La compagnie aérienne thaïlandaise Nok Air a désormais complètement déployé la solution Envision de Rusada pour optimiser ses opérations et augmenter sa productivité. Nok Air utilise 5 modules du logiciel de la société suisse dont les briques Fleet Management, Base & Line MRO et Human Resources.



Rusada explique que Nok Air avait opté pour sa solution avant la pandémie, mais que son déploiement avait été retardé avec la diminution des vols. Sa mise en oeuvre a été menée selon une approche par étapes, module par module, afin de minimiser les perturbations pour la compagnie aérienne.



Nok Air aligne aujourd'hui 17 appareils (Boeing 737-800 et De Havilland Canada Q400), une flotte qui sera à nouveau amenée à se développer dans les prochaines années avec la reprise des vols en Asie.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)