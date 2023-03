NMH : Boeing rejoint l'équipe d'Airbus au sein de la Task Force H175M pour le remplacement des Puma HC2

Nouvelle alliance contre nature entre Airbus et Boeing. Le groupe aéronautique américain vient en effet de rejoindre la Task Force H175M menée par Airbus Helicopters pour remporter le contrat des futurs hélicoptères militaires de moyen tonnage du Royaume-Uni (contrat NMH).



Boeing Defence UK aura ainsi le rôle d'assurer la formation des équipages, du personnel au sol et du personnel de maintenance en cas de victoire.



Le Royaume-Uni veut s'équiper d'une flotte de 44 nouveaux hélicoptères militaires de moyen tonnage qui viendront remplacer les 23 SA 330E Puma HC2 de la Royal Air Force, mais aussi trois autres types d'hélicoptères différents (les AS365 Dauphin du Special Air Service, les Agusta-Bell AB412 de la RAF stationnés à Chypre et les AB212 de l'Army). Le programme doit être opérationnel à partir de 2025 avec un contrat qui s'étalera sur une durée de l'ordre de 7 ans.



L'hélicoptériste européen s'était déjà associé en juillet dernier à Babcock International, Martin-Baker, Pratt & Whitney Canada (P&WC) et Spirit AeroSystems pour lancer sa Task Force dédiée à pousser son H175M, une machine qui serait alors produite sur le site d'Airbus de Broughton (Pays de Galles). L'un des concurrents sérieux du H175M dans le cadre de la compétition NMH est l'AW149 d'AgustaWestland qui serait produit dans l'usine de Leonardo à Yeovil (Somerset).



Pour rappel, Boeing s'était aussi associé à Airbus Helicopters pour son offre d'hélicoptères de transport lourd H-47 Chinook à Allemagne dans le cadre du programme Schwerer Transporthubschrauber (STH). Ce rapprochement avait été couronné de succès en juin dernier avec la commande de 60 exemplaires du CH-47F Block II Standard Range par la Bundesweh au détriment du King Stallion, Airbus Helicopters venant pour sa part participer au soutien des futurs hélicoptères lourds allemands.



(Photo © Airbus Helicopters)