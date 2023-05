Nippon Cargo Airlines prolonge son contrat avec HAECO ITM, malgré son prochain retour dans le giron d'ANA

HAECO Inventory Technical Management (HAECO ITM) a renouvelé un contrat avec Nippon Cargo Airlines (NCA) pour une durée de sept ans afin de lui fournir des services de gestion technique de ses stocks venant en soutien de sa flotte de 8 Boeing 747-8F.



La filiale du groupe hongkongais HAECO soutenait la compagnie tout cargo japonaise depuis 2017. HAECO ITM garantira à Nippon Cargo Airlines un accès à une gamme élargie d'équipements, y compris un support AOG et les services logistiques. Sont également compris des services complets et personnalisés pour la gestion des réparations ainsi que des services d'ingénierie.



Le groupe HAECO précise qu'il fournit également un large éventail de services MRO à Nippon Cargo Airlines, notamment des services de maintenance en base et en ligne.

HAECO ITM est une coentreprise formée par HAECO et la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific. HAECO, tout comme Cathay Pacific, appartient au conglomérat Swire Group.



Pour rappel, le groupe japonais Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), spécialisé dans la logistique et le transport maritime, va céder NCA à ANA Holdings, une décision qui marque le retour d'All Nippon Airways dans la gestion de la compagnie tout cargo japonaise. Cette transaction, qui a pour but de renforcer le réseau cargo d'ANA, devrait être finalisée au mois d'octobre prochain.



(Photo © NCA)