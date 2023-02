Nidec Leroy-Somer monte à bord de l'initiative ZEROe d'Airbus

Airbus a choisi Nidec Leroy-Somer pour développer pour développer un moteur électrique intégré dans son prototype de propulseur alimenté par pile à hydrogène.



Leroy-Somer, qui fait partie du groupe japonais Nidec depuis 2017, va concevoir et développer une série de prototypes de moteurs électriques "qui répondent à des exigences très élevées en termes de sécurité, de fiabilité, d'efficacité énergétique et de légèreté pour la puissance visée". La gestion du projet, la conception, l'ingénierie et le prototypage seront réalisés depuis son siège d'Angoulême. Les prototypes seront d'abord testés au sol sur des bancs d'essai dédiés, puis testé en vol après qualifications et validations initiales.



« Nous sommes heureux d'avoir été sélectionnés par Airbus pour apporter notre expertise en matière de moteurs électriques à haut rendement et contribuer, grâce à nos équipes R&D et solutions innovantes, à cet ambitieux projet d'aviation commerciale écoresponsable. Cette étape importante pour une mobilité plus durable, présente plusieurs défis que nous nous engageons à surmonter, pour servir la communauté mondiale » a déclaré Jean-Michel Condamin, Président de la Division Moteurs Industriels et Commerciaux de Nidec Leroy-Somer.



Pour rappel, Airbus avait dévoilé en novembre le projet d'un démonstrateur de système de propulsion à pile à combustible de la classe du mégawatt ressemblant extérieurement à un turbopropulseur. Entrant dans l'initiative ZEROe, ce moteur pourra être testé en vol à horizon 2026 à bord d'un A380.



Alimentée par de hydrogène stocké par cryogénisation, la pile à combustible doit fournir une puissance électrique par réaction électrochimique, alimentant ainsi le moteur électrique qui viendra entrainer le boîtier d'accessoires, comme pour un turboprop. Un tel système propulsif pourrait être introduit sur un avion zéro émission à horizon 2035.