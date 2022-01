Nicolas Bertrand nommé SVP Industrial Affairs & Projects d'AFI KLM E&M

Air France-KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) annonce la nomination de Nicolas Bertrand au poste de SVP Industrial Affairs & Projects. Cette nomination est effective depuis le 1er janvier. Bruno Tricoire rejoint par ailleurs le comité exécutif de la division MRO d'Air France-KLM.



Il était précédemment SVP Air France Fleet depuis 2017 et a ainsi été l'un des principaux décideurs de la rationalisation de la flotte long-courrier d'Air France (fin des A340-300) et du choix de l'A220-300 pour le remplacement progressif des A318 et A319.



Diplômé de l'ISAE-ENSMA et titulaire d'un Executive Certificate HEC, Nicolas Bertrand a débuté sa carrière à Air France en 1987 en tant qu'ingénieur maintenance de la flotte de Boeing 747. En 1995, il participe à la création de la Direction de la flotte d'Air France et supervise l'intégration de différents nouveaux appareils (777-300ER, Boeing 777F, etc.).



Nicolas Bertrand a ensuite été nommé directeur de la flotte long-courrier d'Air France en 2011, un rôle qui l'amènera à préparer l'arrivée du Boeing 787-9 et de l'Airbus A350-900.



(Photo © AFI KLM E&M)