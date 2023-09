NetJets va acquérir jusqu'à 1 500 Citation auprès de Textron

NetJets planifie ses besoins au long cours. La société d'avions d'affaires en propriété partagée a signé un accord avec Textron Aviation le 20 septembre, envisageant l'acquisition de jusqu'à 1 500 Citation de Cessna supplémentaires sur quinze ans. Il porte sur les modèles Latitude, Longitude et Ascend, pour lequel NetJets est cliente de lancement.



L'accord vient élargir ceux précédemment conclus et donne à NetJets la possibilité d'augmenter le nombre d'appareils qu'elle peut recevoir chaque année.



Textron Aviation rappelle que NetJets a reçu plus de 800 appareils de ses filiales en plus de quarante ans. La société exploite déjà des Citation Latitude et Longitude, pour lesquels elle a exercé des options sur plus de 300 appareils au cours des huit dernières années.



Le Citation Ascend est actuellement en développement et devrait entrer en service en 2025. Le jet d'affaires de taille intermédiaire devrait être capable de parcourir 1 900 nm (3 500 km) avec quatre passagers à bord (2 100 nm au maximum), à une vitesse de croisière de 441 noeuds. NetJets devrait opter pour une configuration à sept places.