NetJets et FlightSafety envisagent de s'engager avec Lilium

NetJets et FlightSafety ont conclu un protocole d'accord avec Lilium pour mettre en place un partenariat stratégique autour de son eVTOL.



NetJets envisage ainsi l'acquisition de jusqu'à 150 appareils. La société s'engage par ailleurs à soutenir les efforts de Lilium pour la vente de Lilium Jets aux particuliers.



Par ailleurs, les deux partenaires étudieront ensemble le modèle économique des opérations en Floride, puis dans d'autres régions des Etats-Unis et d'Europe.



Le rapprochement avec FlightSafety concerne la formation des équipes, via des didacticiels, des dispositifs de formation immersifs et à réalité mixte.



(Photo © Lilium)