NetJets double sa commande de Phenom auprès d'Embraer

NetJets a signé un nouvel accord avec Embraer portant sur l'acquisition de jusqu'à une centaine de Phenom 300.



Les appareils ont une valeur estimée à 1,2 milliard de dollars et leur livraison devrait débuter au deuxième trimestre 2023.



Ils devraient être mis en service aux Etats-Unis et en Europe. Ils sont pas ailleurs couverts par un contrat de services.



NetJets avait déjà acquis plus d'une centaine de Phenom 300 (cinquante en commande ferme et 75 options dans sa commande initiale de 2010) et souligne que les Very Light Jets sont parmi les plus demandés par sa clientèle.



