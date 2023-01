Népal : Un appareil de Yeti Airlines s'écrase en phase d'approche avec 72 personnes à bord

Un ATR 72-500 de la compagnie aérienne népalaise Yeti Airlines s'est écrasé lors de son approche finale vers le nouvel aéroport international de Pokhara le 15 décembre en fin de matinée.



L'appareil (MSN 754, 9N-ANC) effectuait un vol régulier depuis la capitale Katmandou avec 72 personnes à bord (68 passagers et 4 membres d'équipages).



Selon les autorités népalaises, au moins 68 victimes sont hélas à déplorer, l'appareil ayant été complètement détruit par l'impact et par l'incendie qui en a résulté. Il transportait par ailleurs une quinzaine de passagers étrangers, dont un Français.



Une vidéo de l'accident diffusée sur les réseaux sociaux semble montrer que l'aile gauche de l'appareil a décroché alors qu'il n'était qu'à une hauteur d'une centaine de mètres. Les conditions météorologiques en vigueur étaient bonnes, avec un ciel clair.



L'avionneur ATR a indiqué que ses spécialistes étaient déjà pleinement engagés pour soutenir l'enquête et son client. Yeti Airlines opère avec des ATR 72-500 depuis 2017. Le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation civile français (BEA) a pour sa part annoncé qu'il participera également à l'enquête de sécurité ouverte par le Népal.



Le nouvel aéroport international de Pokhara (VNPR) a quant à lui commencé ses opération le 1er janvier dernier, prenant la relève de l'ancienne plateforme (VNPK) située à seulement trois kilomètres.