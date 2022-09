Nepal Airlines veut se séparer de tous ses avions chinois

Nepal Airlines a publié un appel d'offres pour la mise en location de ses deux MA60 (Xi'an Aircraft) et de ses trois Y12E (Harbin), associés à un large stock de pièces de rechange.



Les candidats ont jusqu'au 31 octobre pour soumettre leurs offres. Seules les compagnies aériennes possédant un CTA valide et au moins un aéronef dans leur flotte peuvent soumissionner. Les cinq avions régionaux turbopropulsés de conception chinoise sont parqués à l'aéroport de Katmandou. Ils avaient été partiellement financés par le biais d'un prêt à taux réduit d'EXIM Bank of China.



Nepal Airlines les avait retirés de sa flotte opérationnelle en juin 2020, invoquant des coûts opérationnels élevés et une faible fiabilité. Le processus de remplacement par des turbopropulseurs régionaux de fabrication occidentale a été lancé en mars 2021 mais a été perturbé par la suite par les multiples changements de direction à la tête du transporteur.



Nepal Airlines exploite actuellement deux A320, deux A330-200 et deux DHC-6-300 Twin Otter.



(Photo © Nepal Airlines)