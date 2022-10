Namibie : un accord stratégique entre FlyNamibia et Airlink

Le transporteur privé sud-africain Airlink acquiert une participation stratégique de 40% dans la société privée FlyNamibia, basée à Windhoek. Dans un communiqué conjoint, les deux compagnies affirment que cette prise de participation « accélérera la reprise post-pandémique de la Namibie et stimulera l'expansion de vols réguliers efficaces à destination, en provenance et à l'intérieur de la Namibie ». La valeur marchande de la transaction n'a pas été divulguée. Dans le cadre de la nouvelle joint-venture, un accord de franchise commerciale a été conclu. En vertu de celui-ci, FlyNamibia adoptera le code IATA « 4Z » d'Airlink pour ses ventes de billets et ses vols réguliers, tout en conservant son identité d'entreprise, sa marque et ses couleurs.



Les deux compagnies optimiseront leurs horaires pour fournir les correspondances les plus pratiques entre leurs vols respectifs et ceux des vols intercontinentaux long-courriers fournis par les autres partenaires commerciaux d'Airlink, une vingtaine parmi les principales compagnies aériennes mondiales.



Mieux, Airlink fournira également une formation aux compétences techniques et commerciales et un soutien au développement pour FlyNamibia avec pour ambition d'exiger l'aéroport international Hosea Kutako de Windhoek en tant que hub majeur dans la région « Pour réaliser son plein potentiel économique, la Namibie dépendra de plus en plus de la connectivité aérienne pour déplacer les personnes et les marchandises entre les marchés. En nous associant à Airlink et en faisant partie de son réseau mondial, nous serons encore mieux en mesure de servir les touristes et les entreprises étrangères et locales. En outre, nous renforcerons les capacités, développerons les compétences en aviation et créerons des opportunités d'emplois directs et indirects », a déclaré le nouveau directeur général de FlyNamibia, Andre Compion.



Pour rappel, Airlink, créée en 1992, dessert plus de 45 destinations dans 13 pays à travers l'Afrique australe, Madagascar et l'île Sainte-Hélène, avec une flotte tout-Embraer d'une cinquante d'appareils. Pour sa part, FlyNamibia a commencé ses services réguliers de passagers en juin 2019. Depuis la disparation d'Air Namibia en 2021, elle s'impose comme le principal acteur du marché local. Elle dessert trois routes domestiques et une seule route régionale, menant à Cape Town en Afrique du Sud. FlyNamibia est la filiale de Westair Aviation créée en 1967, initialement en tant que centre de maintenance d'aéronefs.



(Photo © FlyNamibia)