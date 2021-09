NAC loue un nouvel ATR 72-600 à Windrose

Nordic Aviation Capital (NAC) a livré un nouvel ATR 72-600 à Windrose Aviation, le sixième appareil du même type pour la compagnie aérienne ukrainienne.



Cet avion, MSN 1251, était précédemment opéré par la défunte compagnie taïwanaise Transasia Airways, et donc stocké depuis 2016.



Pour rappel, Windrose prévoit d'aligner huit ATR 72-600 d'ici l'année prochaine. Elle relie désormais les six plus grandes villes du pays (Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Odessa et Mykolaiv) avec ses nouveaux avions régionaux turbopropulsés.