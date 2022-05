NAC devient le client de lancement du programme de conversion d'E-Jet en cargo

Embraer tient son premier client pour le programme de conversion d'E-Jets en avions cargo, lancé en mars. Nordic Aviation Capital a signé un accord de principe pour la conversion de dix appareils issus de sa flotte d'E190/195.



Les premières livraisons pourraient avoir lieu en 2024.



Les travaux de conversion seront réalisés par Embraer au Brésil. Ils consisteront notamment à découper une porte cargo avant donnant accès au pont principal, installer le système de chargement du fret, renforcer le plancher, installer une séparation 9G avec une porte d'accès, un système de détection des incendies...



L'E190F pourra emporter une charge utile de 10,7 tonnes et l'E195F de 12,3 tonnes. Embraer promet 50% de volume en plus par rapport aux plus grands turbopropulseurs cargo et jusqu'à 30% de coûts en moins par rapport aux monocouloirs.



« La demande de fret aérien est sans précédent, en particulier pour les livraisons le jour même et les opérations décentralisées : la mission parfaite pour les avions cargo de la taille d'un E-Jet. La solution P2F d'Embraer offre à NAC des perspectives rentables pour les premiers modèles d'E-Jet, qui peuvent désormais remplacer les avions cargo monocouloirs, plus polluants, qui sont sur le point d'être retirés du service », explique Johann Bordais, PDG d'Embraer Services & Support.



(Photo © Embraer)