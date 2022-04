NAC compte sortir de Chapitre 11 en mai

Nordic Aviation Capital annonce que son plan de réorganisation a été approuvé par le tribunal des faillites du district est de Virginie. La société de leasing compte donc sortir de la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites avant la fin du mois de mai.



Le plan prévoit une réduction de la dette de NAC de 4,1 milliards de dollars par diverses transactions d'ouverture de capital, vente et recapitalisation. Près de 540 millions de dollars de nouveaux capitaux seront notamment injectés (par une offre de droits de participation et une nouvelle facilité renouvelable), les échéances de la dette financée seront prolongées et certains créanciers pourront se retirer.



La société de leasing d'origine danoise s'était placée sous la protection du chapitre 11 en décembre 2021, souffrant des difficultés de l'aviation régionale liées à la crise sanitaire.



Son portefeuille compte 544 appareils (ATR 42, ATR 72, De Havilland Dash 8, Mitsubishi CRJ900/1000, Airbus A220 et E-Jets d'Embraer) d'une moyenne d'âge de huit ans, qu'elle loue auprès de 68 clients.



(Flybe s'est appuyée sur NAC pour reconstruire sa flotte et relancer ses opérations ce mois-ci, après deux ans d'interruption - Photo © Flybe)