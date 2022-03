MUGF finance trois Airbus A320neo pour Wizz Air

MUFG a remporté un mandat en tant que arrangeur d'affaires et prêteur d'une structure de financement JOLCO pour trois A321neo au profit de Wizz Air.



Il s'agit de la toute première transaction du genre entre la banque japonaise et le transporteur ultra low-cost européen.



Le club des banques impliquées dans l'accord comprend BNP Paribas et la Banque de développement du Japon.



L'ajout de ces appareils permettra à Wizz Air de poursuivre ses objectifs de durabilité visant à réduire ses émissions de C02 par passager-kilomètre de 25 % d'ici 2030. A cette date, la compagnie devrait compter 500 monocouloirs d'Airbus dans sa flotte.



(Photo © Wizz Air)