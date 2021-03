MTU Maintenance Zhuhai signe à nouveau avec Sichuan Airlines

MTU Maintenance a signé un nouveau contrat MRO avec son partenaire de longue date Sichuan Airlines couvrant les V2500 et CFM56-5B des monocouloirs Airbus de la compagnie aérienne chinoise.



L'accord porte sur un total de 259 moteurs, pièces de rechange comprises, pour une période de cinq ans. Les services seront assurés sur les sites de MTU Maintenance à Zhuhai, Hanovre et Vancouver. Sichuan Airlines aligne aujourd'hui 119 A319, A320 et A321.



Pour rappel, Sichuan Airlines a parallèlement opté pour la plateforme numérique Aviatar de Lufthansa Technik en janvier afin d'optimiser les opérations de ses A350, A330 et A320 (comme les solutions de gestion de la flotte, de maintenance prédictive, de surveillance de la santé des systèmes, etc.).



(Photo © Sichuan Airlines)