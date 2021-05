MTU Maintenance réalise sa 500ème révision de CF34-10E

MTU Maintenance annonce avoir révisé un 500ème CF34-10E lors d'une cérémonie virtuelle le 11 mai, un réacteur rendu à son client Kenya Airways.



La compagnie aérienne porte-drapeau kenyane exploite une flotte de 13 Embraer 190, ce qui constitue la plus importante flotte de réacteur CF34 en Afrique. Kenya Airways est client de MTU Maintenance pour ses CF34-10E depuis 2016, ainsi que pour ses CFM56-7B depuis 2019.



La division MRO du motoriste allemand entretient quant à elle les moteurs CF34 de General Electric depuis 2003 et a introduit les variantes -8 et -10E en 2008. Depuis, près de 1400 visites en ateliers ont été réalisées pour les CF34. Toutes les opérations de maintenance pour ce moteur sont effectuées dans son centre de Berlin-Brandebourg.



(Photo © MTU Maintenance)