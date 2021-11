MTU Maintenance lance CORTEX, un nouveau logiciel de gestion de parc de moteurs utilisant les analyses Big Data

MTU Maintenance a lancé un nouveau logiciel de gestion de parc de moteurs baptisé CORTEX. LATAM Airlines, avec une flotte de plus de 200 moteurs V2500 (famille A320), est le client de lancement.



Ce nouveau logiciel combine l'expertise technique de MTU Maintenance avec des données, par exemple issues de la surveillance des tendances du moteur, de l'historique des travaux d'atelier et de la compréhension du marché, avec des algorithmes et de l'intelligence artificielle.



« Notre nouveau service réduit les coûts de maintenance et d'exploitation et augmente la fiabilité des expéditions pour les compagnies aériennes. Il est entièrement personnalisable, immédiat et proactif. Un tel outil n'est actuellement pas disponible sur le marché aujourd'hui », a indiqué Martin Friis-Petersen, vice-président senior des programmes MRO chez MTU.



MTU Maintenance est un partenaire MRO important pour LATAM pour sa flotte de moteurs V2500. Les deux partenaires entretiennent une relation commerciale de plus de 20 ans, MTU Maintenance ayant effectué plus de 250 visites d'atelier sous contrat indépendant sur la flotte TAM Linhas Aereas (maintenant partie de LATAM) et la flotte LATAM depuis 1999.



(Image © MTU Maintenance)