MTU Maintenance habilité à intervenir sur la motorisation du Falcon 8X

MTU Maintenance a obtenu la certification des autorités européennes pour pouvoir effectuer les révisions et les réparations des réacteurs PW307 de Pratt & Whitney Canada, et en particulier sur le PW307D qui propulse le triréacteur Falcon 8X de Dassault Aviation (6400 livres de poussée).



Avec cette nouvelle capacité, le centre MRO de MTU Maintenance de Berlin-Brandenburg peut désormais intervenir sur l'ensemble de la gamme de moteurs PW300.



Pour rappel, le motoriste MTU Aero Engines produit des pièces de PW300 depuis 1985. La société détient une participation de 15 % dans le programme de moteurs PW307 et est responsable du développement et de la production de la turbine basse pression complète, avec compris le caisson d'échappement et le mélangeur.



(Image © Pratt & Whitney Canada)