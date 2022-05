MTU choisit Lars Wagner comme CEO

MTU Aero Engines a annoncé que son CEO Reiner Winkler avait présenté sa démission pour des raisons personnelles. Il quittera son poste à la fin de l'année, alors que son mandat devait initialement prendre fin le 30 septembre 2024.



« Après plus de vingt ans passés au sein du conseil d'administration de MTU, le moment est venu de transmettre mes responsabilités. La nouvelle phase de croissance de l'entreprise et l'excellent plan de succession au sommet du conseil de surveillance et du directoire semblent être un moment très opportun. »



Le conseil de surveillance a décidé à l'unanimité de nommer Lars Wagner pour le remplacer. Celui-ci, actuellement directeur des opérations, prendra ses fonctions le 1er janvier 2023.



En parallèle, Klaus Eberhardt, le président du conseil de surveillance, quitte également son poste. Gordon Riske sera son successeur. Le conseil est actuellement à la recherche d'une candidate pour le poste qu'il laisse vacant.



(Photo © MTU Aero Engines)