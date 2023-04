MTU Aero Engines acquiert eMoSys, un concepteur de moteurs électriques

MTU Aero Engines a fait l'acquisition d'eMoSys GmbH, une PME allemande spécialisée dans le développement de moteurs électriques depuis 35 ans. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.



MTU précise que cette acquisition va lui permettre d'accélérer dans le développement de l'électrification de l'aviation.



Lars Wagner, le PDG de MTU Aero Engines a également déclaré que les moteurs eMoSys atteignent déjà une densité énergétique la plus élevée connue et qu'ils pourront ainsi s'associer avec les piles à combustible développées par MTU.



eMoSys et MTU collaboraient déjà avec succès sur ce type de projets depuis plusieurs années.



(Photo © MTU Aero Engines)