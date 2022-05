MRO : Volotea confie les grandes visites de sa flotte tout Airbus à Iberia Maintenance jusqu'en 2028

Volotea a conclu un important contrat avec Iberia Maintenance, la division MRO de la compagnie espagnole du groupe IAG, pour lui confier les C-Checks de sa flotte de monocouloirs Airbus (A319 et A320).



Les interventions se dérouleront dans les hangars d'Iberia Maintenance à Madrid Barajas et à Barcelone au cours des prochaines saisons hiver. Cet accord entrera en vigueur en janvier 2023 et s'étalera sur une durée de cinq ans et demi.



La compagnie espagnole à bas coûts aligne aujourd'hui près d'une quarantaine de monocouloirs de la famille A320.



« Cet accord à long terme nous assure des services de maintenance de premier ordre pour notre flotte d'A320, également réalisés avec une société espagnole leader et réputée comme Iberia Maintenance, ce qui nous permet de soutenir et de promouvoir cette industrie dans notre pays », a déclaré Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea.



Le PDG d'Iberia, Javier Sánchez-Prieto, a pour sa part annoncé qu'en plus de renforcer le positionnement d'Iberia Maintenance en Europe du Sud, ce contrat avec Volotea « dynamisera le projet de développement de l'activité maintenance de Barcelone ».



La division MRO d'Iberia avait en effet décidé d'investir dans ses installations de Barcelone / El Prat l'année dernière pour développer ses capacités dans la maintenance lourde de monocouloirs. Iberia Maintenance entendait ainsi multiplier les C-Checks pour les monocouloirs de la famille A320, aussi bien pour ses propres besoins que pour des opérateurs tierces basés en Europe, en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient. Le hangar de 13 200 m2 de Barcelone, qui peut acceuillir jusqu'à quatre monocouloirs simultanément, devait ainsi être adapté par Vueling pour ce type d'interventions.



(Photo © Volotea)