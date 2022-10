MRO : Virgin Atlantic confie les équipements de ses Airbus A330-900 à AFI KLM E&M

AFI KLM E&M a remporté un nouveau contrat avec Virgin Atlantic, portant cette fois sur la maintenance des équipements de sa flotte d'Airbus A330-900.



La compagnie britannique vient tout juste de recevoir son premier exemplaire de l'appareil et en attend seize au total.



AFI KLM E&M fournira notamment des réparations à l'heure de vol, un accès à un stock partagé de pièces détachées et mettra en place un stock d'équipements dans les installations londoniennes de la compagnie.



Virgin Atlantic rappelle qu'elle travaille avec la société MRO depuis plus de vingt ans, après lui avoir confié le support de ses Boeing 747 et, plus récemment, de ses 787 et A350.



(Photo © AFI KLM E&M)