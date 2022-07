MRO : United Airlines va reprendre le centre de maintenance de TAP M&E de Rio de Janeiro

RIOgaleão, le gestionnaire de l'aéroport international de Rio de Janeiro, annonce que la compagnie américaine United Airlines va installer un centre de maintenance sur l'ancien site de TAP M&E, la division MRO de TAP Air Portugal.



TAP avait été contrainte de se séparer de son centre de maintenance brésilien en décembre dernier pour satisfaire aux exigences de la Commission européenne dans le cadre du plan de restructuration de la compagnie. TAP M&E n'acceptait plus aucun nouveau contrat de maintenance pour son site brésilien depuis.



United va donc désormais occuper l'important centre MRO de l'aéroport de Galeão, dont le grand hangar de 11 000 m² dédié aux gros-porteurs et construit pour les besoins de la défunte compagnie aérienne brésilienne Varig en 2001 (VEM - Varig Engenharia e Manutenção). TAP M&E réalisait des travaux de maintenance à Rio pour certaines compagnies brésiliennes (TAM, Gol, Avianca Brasil, Azul) mais aussi pour de grandes compagnies aériennes internationales comme Lufthansa ou American Airlines.



La deuxième plus importante compagnie aérienne américaine entend quant à elle lancer ses activités de maintenance sur place à la fin de l'année pour divers types d'appareils. United dessert d'ailleurs elle même régulièrement la plateforme aéroportuaire à raison de 7 vols hebdomadaires en provenance de Houston assurés en Boeing 767-300ER.



United est par ailleurs actionnaire de la compagnie Azul à hauteur de 8% depuis 2018.



(Photo © TAP M&E Brazil)