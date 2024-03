MRO : Un premier Airbus A380 d'Emirates en grande visite chez HAECO à Xiamen

Le groupe Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO) annonce que son centre MRO de Xiamen (Chine) vient d'accueillir un premier Airbus A380 d'Emirates pour une grande visite de maintenance (inspection de contrôle des 6 ans).



HAECO révèle ainsi en même temps avoir signé un contrat à long terme avec la grande compagnie aérienne de Dubaï pour la maintenance lourde d'une partie de sa flotte de Super Jumbo et qu'elle apportera notamment ses « capacités étendues de reconfiguration de cabine ».



Emirates a déjà utilisé les services du groupe HAECO depuis 2002 mais pour des services de maintenance en ligne à Hong Kong, puis à Shanghai et à Pékin.



Pour rappel, Emirates multiplie les grandes visites (Check C) auprès de prestataires tierces depuis quelques mois pour ses A380 et ses 777-300ER, faute de capacité suffisante à Dubaï. Les A380 de la compagnie sont ainsi pris en charge par Lufthansa Technik Philippines (LTP) depuis l'année dernière, avec un contrat de 33 appareils courant jusqu'à octobre 2026.



(Photo © HAECO)