MRO : Turkish Technic remporte un contrat de maintenance en base avec Emirates

La grande compagnie aérienne de Dubaï a décidément besoin de capacités de maintenance tierces pour soutenir sa flotte. Emirates a ainsi signé un contrat de maintenance en base avec Turkish Technic, la division MRO de Turkish Airlines, pour des grandes visites de cinq de ses Boeing 777 (C-check).



Un premier appareil est d'ores et déjà en cours de maintenance dans les installations de Turkish Technic sur la plateforme Atatürk d'Istanbul depuis le 1er avril. Les autres « Triple Sept » concernés suivront dans les prochains mois.



Mikail Akbulut, le PDG de Turkish Technic, a par ailleurs indiqué que cet accord pourrait « marquer le début d'un partenariat de longue durée avec Emirates ».



Pour rappel, Emirates a multiplié les accords de maintenance en base pour sa flotte ces dernières semaines. Elle a ainsi confié à la société MRO jordanienne Joramco, filiale du groupe Dubai Aerospace Enterprise (DAE), des grandes visites (C-Check) et des modifications sur une partie de sa flotte de 777 jusqu'en juin 2024. Le nombre d'appareils concernés n'avait pas été précisé.



Emirates s'est également tournée vers Lufthansa Technik pour des grandes visites de maintenance pour son importante flotte d'Airbus A380, des opérations qui seront réalisées par Lufthansa Technik Philippines (LTP) à Manille.



Pour rappel, Emirates est le plus important opérateur de 777 au monde, avec 145 exemplaires actuellement en services (777-300ER, 777-200LR et 777F). La compagnie s'est lancée dans un vaste programme de modification des cabines de sa flotte, notamment avec l'introduction d'une nouvelle classe économique Premium qui sera déployée sur 120 de ses appareils dans les prochaines années.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)