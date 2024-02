MRO : Turkish Technic démarre la conversion de son 1er A330P2F

La division MRO de Turkish Airlines vient ainsi de réaliser la première découpe de la partie supérieure du fuselage (Upper Frame Shell) d'un Airbus A330-300 en vue de l'intégration d'une porte de chargement et des renforts structuraux associés. Cette opération a été réalisée dans les installations de Turkish Technic sur l'ancienne plateforme aéroportuaire Atatürk à Istanbul (ISL). La conversion de l'appareil devrait être achevée à la mi-2024.



Turkish Technic a franchi une étape importante dans le cadre de son partenariat avec Elbe Flugzeugwerke (EFW) sur le programme de conversion A330P2F.La division MRO de Turkish Airlines vient ainsi de réaliser la première découpe de la partie supérieure du fuselage (Upper Frame Shell) d'un Airbus A330-300 en vue de l'intégration d'une porte de chargement et des renforts structuraux associés. Cette opération a été réalisée dans les installations de Turkish Technic sur l'ancienne plateforme aéroportuaire Atatürk à Istanbul (ISL). La conversion de l'appareil devrait être achevée à la mi-2024.EFW et Turkish Technic avaient révélé leur projet de collaboration sur le programme A330P2F en octobre 2022, la société turque devenant de fait la première société tierce à travailler sur l'A330P2F.Le programme A330P2F est le fruit d'une collaboration entre EFW, ST Engineering et Airbus. EFW détient le certificat de type supplémentaire (STC) et dirige l'ensemble du programme ainsi que les efforts de marketing et de vente.(Vidéo © Turkish Technic)