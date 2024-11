MRO : Thales et China Eastern Technics prolongent leur accord pour 5 ans

China Eastern Technics (EASTEC) et Thales ont renouvelé un accord MRO lors d'une cérémonie de signature qui s'est tenue à l'occasion du salon Airshow China qui se tient à Zhuhai (Chine). Thales assurera des services de maintenance et de réparation pour ses équipements avioniques installés sur les flottes d'Airbus A320 et A330 ainsi que sur les Boeing 737 de la compagnie China Eastern Airlines jusqu'en 2029.



Les services MRO seront assurés par Thales Aerospace Beijing Co., Ltd. en Chine et par le centre Thales Aviation Global Services (AGS) à Singapour.



L'électronicien français précise que depuis sa première sélection pour ses équipements avioniques en 2014, China Eastern a notamment équipé 270 monocouloirs A320 avec son système de gestion de vol (FMS), sa radio altimétrie courte portée (LRRA) et sa solution de surveillance intégrée T3CAS. En 2018, les deux entreprises ont signé un accord stratégique de coopération en matière de maintenance, renforçant leur partenariat global.



(Photo © Thales)