MRO : TAP M&E a réalisé deux grandes visites pour les A330neo d'Aircalin

TAP Maintenance & Engineering (TAP M&E), la division MRO de la compagnie portugaise TAP, vient de réaliser successivement les deux premières grandes visites (C-Check) des A330-900 d'Aircalin, la compagnie aérienne internationale de la Nouvelle-Calédonie.



Les deux appareils ont été accueillis dans les hangars de TAP M&E à Lisbonne au cours de l'été, puis remis à la compagnie en août et début septembre.



« Il était stratégiquement très difficile et important pour Aircalin de trouver un MRO disponible et reconnu pour sa compétence et son professionnalisme. Après plusieurs consultations avec différents MRO, TAP était le mieux placé pour répondre à nos attentes. Nous avons été très heureux de pouvoir conclure un accord pour effectuer les C-Checks à Lisbonne pour nos deux avions » a déclaré Fabrice Teisseyre, VP Engineering & Maintenance d'Aircalin.



Selon TAP M&E, les deux grandes visites ont été réalisées dans les temps, avec même un double remplacement des moteurs programmé sur le premier avion accueilli (F-ONEO).



Pour rappel, les A330-900 d'Aircalin ont été livrés en août et octobre 2019, remplaçant ses A330-200. Les grandes visites de ces derniers étaient traditionnellement réalisées en Nouvelle-Zélande.



TAP Maintenance & Engineering a pour sa part une grande expérience sur l'A330neo d'Airbus, assurant la maintenance des 19 exemplaires de TAP, elle-même compagnie de lancement de l'A330-900 en novembre 2018.



(Photo © Aircalin)