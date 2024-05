MRO : STS Aviation acquiert GT Engine Services

STS Aviation Services, une division du groupe STS Aviation, fait l'acquisition de GT Engine Services (GTES), société MRO britannique spécialisée dans les moteurs (réparation, maintenance et stockage) et implantée sur la plateforme aéroportuaire de Londres Stansted. Le contrat d'achat a été signé le 28 mai et STS Aviation précise que son intégration va démarrer immédiatement. GTES dispose de capacités de maintenance sur le les CFM-56, CF34 -8/-10, CF6-80C, PW4000, V2500, RB211 et Trent 700. La société intervient aussi sur des APU. (Photo © GT Engine Services)