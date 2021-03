MRO : Stratasys étend son contrat avec Airbus aux pièces de rechange pour cabine

Stratasys a obtenu une prolongation de son contrat avec Airbus pour la production de composants en polymère imprimés en 3D pour cabine.



Mieux, alors que le contrat initial était lié à la production de pièces installées en line-fit pour le programme A350, cette extension vient élargir la gamme de pièces imprimées destinées à Airbus afin d'inclure des pièces de rechange et de remplacement pour la maintenance, la réparation et la révision (MRO) et ce, pour pratiquement tous les appareils de l'avionneur (A300, A330, A340 et A320 en plus de l'A350).



Pour rappel, le spécialiste américano-israélien de la fabrication additive s'était rapproché d'Airbus en 2013 afin de lancer une ligne de production de pièces imprimées 3D en résine destinée à soulager la chaîne d'approvisionnement du programme A350 lors de sa campagne de certification. Les premières pièces ainsi produites avaient été livrées en 2014.



(Photo © Le Journal de l'Aviation)