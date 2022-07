MRO : Starlux Airlines choisit aussi Triumph pour les roues et freins de ses futurs Airbus A350

Le groupe Triumph annonce que son activité d'assistance produits avait remporté un contrat de maintenance et de réparation de roues et de freins d'une durée de deux ans avec Starlux Airlines pour sa future flotte d'Airbus A350 XWB.



La jeune compagnie privée taïwanaise s'était déjà tournée vers Triumph pour l'entretien des roues et des freins de ses flottes d'Airbus A321neo et A330neo.



L'entretien des roues et freins des A350 de Starlux sera assuré par Triumph Product Support in Asia (TASA) à Chonburi (Thaïlande).



Créé en 2018, Starlux doit commencer à réceptionner ses premiers A350-900 au quatrième trimestre 2022, afin de lancer ses vols transpacifiques vers les États-Unis en 2023.



Elle a commandé un total de 18 A350 (dont 17 directement auprès d'Airbus).



(Image © Airbus)