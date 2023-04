MRO : Spirit AeroSystems et ST Engineering vont coopérer sur les nacelles pour le Moyen-Orient

ST Engineering et Spirit AeroSystems ont décidé de mettre en commun leur expertise pour commercialiser et offrir des propositions de valeur compétitives sur le marché de la maintenance des nacelles pour les clients basés au Moyen-Orient et en particulier pour le Qatar, les Émirats arabes unis, la Jordanie, l'Arabie saoudite, le Koweït et Oman.



Cet accord de coopération exclusif à long terme s'appuiera notamment sur les capacités MRO de Joramco (Jordanie) et de GMR Aero Technic (Inde).



Spirit AeroSystems avait en effet désigné GMR en tant que son fournisseur de services autorisé en Inde pour les nacelles de 737 NG et 737 MAX en février dernier. La société américaine avait également désigné Joramco comme centre agréé au Moyen-Orient pour les nacelles d'A320 et de 737. Ces capacités seront étendues à d'autres programmes, dont le Boeing 777.



« En réunissant l'expertise et les suites de solutions des deux sociétés, ST Engineering et Spirit AeroSystems peuvent répondre à une grande partie des besoins MRO des nacelles des opérateurs dans le Moyen-Orient. Dans le cadre d'un tel arrangement, les clients peuvent bénéficier de services de guichet unique tout en bénéficiant d'un large éventail de services, ce qui, selon nous, est une énorme valeur ajoutée qui permet aux compagnies aériennes de mieux se concentrer sur leurs opérations aériennes » a déclaré Goh Poh Loh, vice-président exécutif et responsable des services de composants chez ST Engineering.



Pour rappel, Spirit AeroSystems est présent sur des équipements de nombreuses nacelles (737 NG/MAX, 747, 757, 777, A320ceo et A330). ST Engineering a pour sa part racheté Middle River Aerostructure Systems (MRAS) en 2019 et est particulièrement proche de Safran Nacelles sur les LEAP-1A et 1-C.