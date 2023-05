MRO : SmartLynx confie l'entretien des composants de sa flotte à Lufthansa Technik

SmartLynx a signé un contrat Total Component Support avec Lufthansa Technik, confiant l'entretien des composants des appareils de sa flotte à la société allemande pour une durée de sept ans.



Le contrat couvre ainsi plus de 60 appareils : 53 de la famille Airbus A320, dix A330 et quatre Boeing 737 MAX.



Il est entré en vigueur le 1er mai et comprend des services tels que la mise en commun des pièces de rechange et la MRO des composants, ainsi qu'un dispositif d'approvisionnement individuel qui assure des acheminements courts et rapides et un support AOG pour les composants critiques.



(Zygimantas Surintas, CEO de SmartLynx Airlines, et Kai-Stefan

Roepke, VP Corporate Sales EMEA de Lufthansa Technik. Photo © SmartLynx)