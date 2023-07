MRO : SIAEC et Eaton vont créer une coentreprise en Malaisie

SIA Engineering Company (SIAEC) va s'associer avec l'équimentier américain Eaton pour créer une nouvelle coentreprise en Malaisie.



Cette entité sera détenue à 51% par Eaton et sera spécialisée dans les services de MRO pour des équipements produits par la société américaine, en particulier sur des systèmes carburant et des systèmes hydrauliques (cellule et moteur).



La coentreprise sera lancée avec un capital initial de 16 millions de dollars. Elle participera notamment aux services de type Power-by-the-Hour proposés par la division MRO de Singapore Airlines.



SIAEC est déjà présent en Malaisie, avec le rachat de 75% des parts de SRT Malaysia, le centre de maintenance créé en 2014 par SR Technics à Selangor, près de Kuala Lumpur.



(Photo © SIAEC)