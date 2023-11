MRO : Satair se positionne sur le marché chinois des pièces USM

Satair, filiale d'Airbus Services spécialisée dans les pièces détachées, annonce avoir créé une nouvelle entité juridique en Chine afin de se renforcer sur les pièces usagées reconditionnées (USM - Used Serviceable Material).



Baptisée Satair (Chengdu) Co. Ltd, cette nouvelle implantation permettra de se positionner sur place dans la commercialisation d'actifs aéronautique en fin de vie à destination de la Chine et du monde entier.



Elle viendra ainsi accompagner Airbus Lifecycle Services, la coentreprise formée par Airbus, Tarmac Aerosave et la ville de Chengdu qui doit être opérationnelle à la fin de l'année et qui sera spécialisée dans les services autour de la gestion du cycle de vie des avions (stockage, maintenance, mise à niveau, conversion, démantèlement et recyclage d'avions).



Pour rappel, Satair avait fait l'acquisition de la société américaine VAS Aero Services en juillet 2022, étendant ainsi sa gamme de services à la gestion des moteurs et aux pièces USM sur différents types de flotte. Satair et VAS Aero Services rachèteront donc des avions commerciaux et des moteurs de la flotte chinoise pour commercialiser des pièces USM après réparation et certification.



(Image © Airbus)