MRO : Sanad et Triumph veulent collaborer sur les équipements de moteurs depuis les Émirats Arabes Unis

La maintenance des équipements se développe aussi petit à petit au Moyen-Orient. Sanad (groupe Mubadala), anciennement TS&S (Turbine Services & Solutions) et l'équipementier américain Triumph Group ont signé un protocole d'accord (MoU) visant à collaborer dans les services de maintenance, de réparation et de révision de moteurs de nouvelle génération aux Émirats Arabes Unis.



Cet accord de partenariat permettra à Sanad d'étendre ses offres de services au-delà des révisions de moteurs tout en fournissant simultanément à Triumph une empreinte immédiate au Moyen-Orient et en Afrique. Un « Centre d'excellence » commun sera ainsi implanté à Abu Dhabi où Sanad et Triumph pourront offrir leurs capacités MRO pour les moteurs de nouvelle génération. L'accord prévoit aussi d'y proposer des solutions conjointes pour la réparation et la révision des accessoires des moteurs V2500, CFM et GE90.



« Les discussions autour de ce partenariat avec Sanad ont progressé très rapidement et ont confirmé la nécessité d'établir le seul MRO complet d'équipements de moteur dans la région du Moyen-Orient », a déclaré Jim Berberet, président de Triumph Product Support. « En plus d'offrir un environnement commercial mature et une proximité géographique stratégique à l'intersection de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, Abu Dhabi est très actif et bien connu en tant que hub mondial pour l'aéronautique. Sanad, un leader bien établi dans les services MRO mondiaux, dispose également d'importantes compétences sur le marché pour soutenir cette relation stratégique » a-t-il ajouté.



Pour rappel, Sanad a été le premier et l'unique partenaire MRO du réseau mondial de services de GE Aviation dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord pour les GEnx (787 et 747-8). Sanad est aussi un important partenaire de Pratt & Whitney et Rolls-Royce.



(Photo © Sanad)