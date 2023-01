MRO : Sanad et AvAir s'associent pour créer un pool mondial d'équipements

Sanad (groupe Mubadala) et la société américaine AvAir s'associent pour fournir des solutions conjointes de gestion d'actifs couvrant une large gamme de plateformes Airbus, Boeing et Embraer.



Selon cet accord, les deux partenaires vont ainsi créer « l'un des plus grands pools d'échange d'équipements au monde ».



Cet inventaire commun de composants révisés et réparables sera mis à disposition des clients de la société basée en Arizona.