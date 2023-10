MRO : Safran signe un gros contrat avec Turkish Technic

(MRO Europe) Alors que le salon MRO Europe vient de fermer ses portes à Amsterdam, le groupe Safran annonce avoir signé un important contrat avec Turkish Technic, la division MRO de Tukish Airlines.



Cet accord exclusif d'une durée de cinq ans porte sur la maintenance de générateurs auxiliaires de puissance (APU), de harnais de moteurs et d'équipements de systèmes de ventilation. Il couvre plus de 500 appareils Airbus des familles A320 et A330.



« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat en matière de MRO avec Turkish Technic, un client avec lequel nous entretenons une excellente relation depuis de nombreuses années. Cette réussite et cette coopération renouvelée sont les fruits d'un engagement constant à fournir le plus haut niveau de qualité et la performance attendue d'un équipementier aéronautique », a déclaré Vincenzo Guerriero, Directeur des Services et du Support client chez Safran Electrical & Power et Safran Ventilation Systems.



Safran Electrical & Power assurera la maintenance des APU et des harnais moteurs, tandis que Safran Ventilation Systems assurera la maintenance des systèmes de ventilation.



Turkish Technic bénéficiera également des services de réparation et d'échange d'APU. Au total, l'accord porte sur plus de 200 équipements par an.



À titre d'indication, la flotte de Turkish Airlines (avec ses filiales Anadolujet et Turkish Cargo) ne comprend aujourd'hui (que) 57 A330 et 148 monocouloirs Airbus.



(Photo © Le Journal de l'Aviation)