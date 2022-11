MRO : Safran Nacelles étend un contrat de support avec Avianca pour ses Airbus A320neo

Avianca aligne 17 monocouloirs de la famille A320neo d'Airbus mais cette flotte va considérablement se développer dans les prochaines années.



Safran Nacelles vient de prolonger de quatre ans un contrat exclusif avec la compagnie aérienne Avianca pour le support des nacelles de sa flotte de monocouloirs de la famille A320neo d'Airbus équipés de moteurs LEAP-1A de CFM International.



Ce contrat, qui entre dans le cadre de la gamme de services NacelleLife de l'équipementier normand, permettra à Avianca d'avoir un accès à un stock partagé de grands composants de nacelles (entrées d'air, capots de soufflante, inverseurs de poussée et systèmes d'échappement) tout en profitant des services de réparations garanties OEM qui seront effectués au centre américain de Safran Nacelles à Indianapolis.



Alain Berger, Directeur du support et des services clients de Safran Nacelles a rappelé qu'un premier contrat concernant le support des nacelles des LEAP-1A d'Avianca avait été signé en 2019.



« Ce contrat garantit non seulement la disponibilité de nos actifs, mais renforce également notre capacité de réaction grâce aux centres de stockage stratégiques de Safran Nacelles. Cette coopération avec Safran Nacelles nous aidera à maintenir nos avions en vol, là où ils doivent être et sans interruption, tout en étant plus efficace en termes de maintenance » a pour sa part indiqué Albert Pérez, le Directeur de la maintenance de la compagnie Avianca.



Avianca aligne aujourd'hui 17 A320neo dans sa flotte, des appareils basés en Colombie, au Brésil, au Salvador et au Costa-Rica. Le groupe latino-américain a par ailleurs confirmé une commande portant sur 88 Airbus A320neo en mars dernier, une commande qui comprend des options pour 50 exemplaires supplémentaires. Les nouveaux monocouloirs sont livrables à partir de 2025.



(Photo © Safran Nacelles)