MRO : Safran Helicopter Engines reste sur la maintenance des turbines Makila des H225M malaisiens

Safran Helicopter Engines a renouvelé un contrat de partenariat avec Global Turbine Asia (GTA) pour la maintenance des turbines des hélicoptères H225M de l'Armée de l'air royale de Malaisie (RMAF).



Cet accord est en place depuis 2014 et couvre un total de 30 moteurs Makila 2A, la maintenance étant assuré par GTA dans le cadre d'un contrat de soutien GSP (Global Support Package).



Créé en 2010, le centre de maintenance Global Turbine Asia est implanté à proximité de l'aéroport de Subang, près de Kuala Lumpur. Il assure le soutien de la totalité des moteurs d'hélicoptères civils et militaires en Malaisie.



« Le renouvellement de ce contrat est la preuve des relations solides que nous avons bâti avec la RMAF au fil des ans. Nous sommes très fiers de cette nouvelle marque de confiance pour le contrat GSP, particulièrement adapté au soutien des hélicoptères motorisés avec Makila, et qui offre un très haut niveau de service », a déclaré dans un communiqué Hervé Pasbecq, directeur général de Safran Helicopter Engines Asia.



Pour rappel, l'offre GSP fait partie intégrante de la gamme des services EngineLife proposés par le motoriste dédié aux hélicoptères du groupe Safran.



(Photo © Safran Helicopter Engines)